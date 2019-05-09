أقدم صباح اليوم عدد من المواطنين ببلدية عين افقه شمال شرق ولاية الجلفة على غلق مقر البلدية الرئيسي وكذا مصلحة الحالة المدنية وذلك ببناء جدار بالآجر والاسمنت.

وحسب تصريحات المحتجين فإن إقدامهم على غلق مقر البلدية جاء بعد يأسهم من السلطات المحلية التي فشلت في تسيير قضاياهم مؤكدين أن المشاكل تراكمت ولم يتحرك المجلس لإيجاد الحلول وتساءل محدثو "الخبر" عن كيفية رصد الدولة لميزانية بالملايير من أجل إنهاء أزمة الماء الشروب إلا أنهم لا زالوا يعانون من العطش منذ سنوات طويلة، مضيفين أن وضعية الطرقات هي الأخرى أصبحت كارثية وتحتاج إلى صيانة وترميم.

من جهة أخرى عبّر المحتجون عن غضبهم من الطريقة التي تمت بها عملية توزيع وتحديد المستفيدين من إعانة قفة رمضان المقدرة بـ6000 دج متهمين بعض أعضاء المجلس بأنهم أدرجوا أشخاصا تربطهم قرابة معهم، مطالبين في ذات الوقت من والي الولاية التحرك والنزول إليهم من أجل الوقوف عند المشاكل التي يعانون منها خاصة تلك المرتبطة بالتنمية كالتهيئة.