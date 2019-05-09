استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية (الجزائر العاصمة)، الوزير الأول، نور الدين بدوي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول "مناقشة حالة الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا، حيث قدم بدوي عرضا مفصلا حول أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وفق توجيهات رئيس الدولة، خاصة ما تعلق بتوفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خلال كامل الشهر الكريم وتفعيل آلية الأسواق الجوارية".

وعرض كذلك الوزير الأول، إضافة إلى هذا، "تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذلك مباشرة ومواصلة سحب استمارات الترشح إلى جميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة".

وبالمناسبة، أكد رئيس الدولة على "ضرورة احترام الآجال والمواعيد التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية في هذا السياق، مع توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذه الاستحقاقات الهامة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية".

كما ألح رئيس الدولة على "ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بانتخابات الرابع من جويلية المقبل".

هذا وقد تم التطرق إلى "نقاط أخرى"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية .