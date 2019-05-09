بداية سحب استدعاءات امتحان "السانكيام"
أخبار الوطن
9 مايو 2019 () - إسلام.ب
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح المجال أمام المترشحين لسحب الاستدعاءات الخاصة بامتحان نهاية التعليم الابتدائي.
وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس " فتحت وزارة التربية الوطنية المجال لسحب استدعاءات المترشحين لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2019 ابتداء من اليوم الخميس 09 ماي 2019 : http://cinq.onec.dz ".
وأضاف البيان أن فتح المواقع الخاصة بسحب الاستدعاءات الخاصة بمترشحي شهادة البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون بدءا من يوم الأربعاء 15 ماي 2019".