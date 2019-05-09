توفيت، امرأة، وأصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع اليوم، قبيل موعد الإفطار بساعتين، على الطريق الوطني رقم 06، الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض، بالتحديد بقرية تيمطلاس، ببلدية سيدي أحمد، في سعيدة.

نجم الحادث المروري عن اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة، قادمة في الاتجاه المعاكس. وقد تم نقل الجرحى، بينهم طفلين، إلى مستشفى عين الحجر، بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية، من قبل مصالح الحماية المدنية ، بينما نقلت جثة المرأة المتوفية، إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى أحمد مدغري، بسعيدة.