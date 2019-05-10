حمل عشرات الشبان الموهوبين على عاتقهم تزيين حي خضراوي أحمد ببلدية سدراتة في سوق أهراس. سكان الحي الذين تحملوا مصاريف اقتناء الطلاء وأدوات التنظيف لتزيين المحيط الحضري، اقتدوا بمبادرة مماثلة في الحي البلدي، ردا على مسؤولي البلدية الذين تماطلوا ـ حسبهم ـ في التدخل لتطهير الأحياء من التلوث ولامبالاتهم بالمظاهر المشينة التي أصبحت عليها أرجاء المدينة أمام أعين الزوار، وفي ظل استمرار الحراك الشعبي لطرد المفسدين من بينهم رئيس البلدية المحكوم عليه بالحبس النافذ في قضايا الفساد وتبديد المال العام حيث لازال يمارس مهامه على رأس البلدية.