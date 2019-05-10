سخر العشرات من المستهلكين من بعض الباعة الذين لجأوا إلى بعض الحيل الدعائية إعلانا عن تخفيضات تبين أنها وهمية لترويج خدماتهم التجارية في أول رمضان بالسوق الرئيسية لعاصمة ولاية المدية، حتى أن أحدهم مثلا استغرب، كما قال، قيام أحد التجار من هؤلاء برفع سعر المشمش المجفف مثلا من 900 دج إلى 1000 للكلغ فجأة وأمام عينيه، مدعيا أن سعره ارتفع في سوق الجملة، مضيفا بأن البعض الآخر من التجار الانتهازيين، قام باستخدام صفحته الفايسبوكية لخداع أصدقائه على الصفحة بأسعار مخفضة بمتجره أخذها بواسطة تقنية ”السالفي”، ليفاجئهم أول رمضان بأخرى مغايرة صباح أول يوم من رمضان. أي جريمة احتيال ونصب إليكترونية بامتياز.