قام مواطنون في بني مراد بالبليدة، عشية حلول أول أيام رمضان، برمي أكياس من النفايات المنزلية، عند مدخل مقر بلديتهم، أرادوا من وراء ”فعلهم”، التعبير على ما اعتبروه الإهمال الذي أصبحت عليه بعض الأحياء بمدينتهم، وعدم اهتمام منتخبيهم بالشأن العام للمواطنين والتهرب من المسؤولية، وهم بسلوكهم هذا، ”علهم” يجعلون مثل هؤلاء المسؤولين، يشعرون بما عانوه و يعانون منه، خاصة وأن مساعيهم في الشكوى والتظلم لديهم، باتت لا تجدي، وهم يرون أن أنفع طريقة في التنديد بواقعهم المُر، أن يكون ذلك من جنس ”المعاناة”، عسى هؤلاء ”المسؤولين” أن يفهموا ويستحيوا من تقصيرهم.