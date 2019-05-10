18:32 عرفت ساحة بلدية ورقلة بعد صلاة العصر ، تدفق المواطنين للمشاركة في الحراك المتجدد في جمعته 12 ، وكان من بين الملتحقين بالمسيرة المرتقبة رشيد نكاز الذي دخل ورقلة قادما من مقاطعة تقرت. بسبب موجة الحر الشديدة تم تأجيل مسيرة الجمعة في ورقلة ، إلى وقت لاحق قد يكون صلاة التراويح ، في حين فضل العشرات من المواطنين التجمع وسط ساحة بلدية ورقلة تحضيرا للمسيرة ، وقد شوهد الناشط رشيد نكاز يتوسط مجموعة من الشباب تأهبا للمشاركة في المسيرة .

18:26 تحت شعار "صايمين ولا فاطرين والله مانا حابسين" واصل شباب بلدية آفلو مسيرة الحراك للجمعة 12 للتأكيد على رحيل كل رموز النظام السابق وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وخاطب المحتجون العدالة بالوقوف إلى جانب الشرعية الشعبية وفتح كل ملفات الفساد"، يا قضاة الجمهورية شعبكم هو الشرعية ...وينك يا العدالة لم نر العصابة "، كما أكدوا دعمهم للمؤسسة العسكرية مطالبين إياها بمصارحة الشعب بالحقيقة ومخاطبته بلغة واضحة واتخاذ إجراءات أخرى لتنحية الباءات الثلاثة والذهاب لانتخابات نزيهة، ومن الشعارات التي رددها المحتجون رفض الوصاية الفرنسية بكل أشكالها "يا أحفاد بن باديس ما تحكم فينا باريس".

18:15 أبى، سكان البيض إلا الخروج بقوة في مسيرة الجمعة الثانية عشر ، و رغم الحرارة و الصيام كانت حشود المواطنين لا تقل على المسيرات السابقة و المطالبة برحيل بقايا النظام و رفض أي التفاف على الحراك الشعبي السلمي الذي أبهر العالم، و حمل المواطنون شعارات الرحيل الفوري لإبن صالح و بدوي، و ردد المواطنون " مسرحية مسرحية و العصابة هي هي" ، " مكانش انتخابات يا قايد صالح" و رسائل أخرى وجهها البيضيون و هم يجوبون مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة ، كلها تنادي ببناء الجزائر الجديدة حيث قال أحد المتظاهرين لـ"الخبر" أن ما يحدث من تصفية حسابات أو تطبيقا للعدالة المتأخرة لا يعنينا المرحلة القادمة يقرر فيها الشعب مصيره و من يقوده بإخلاص و لن يقرر مكانه و التجارب الماضية كفيلة بأن بقايا النظام لن تستلم بسهولة. في حين لم تتخلف دائرة الأبيض سيد الشيخ و مختلف بلديات البيض على الخروج و تنظيم المسيرات المستمرة حتى تحقق جميع مطالب الشعب غير منقوصة.

18:06 يتجمهر في هذه الأثناء مئات المواطنين بالوادي في ساحة الشباب وسط المدينة في جمعة الحراك الثانية عشرة التي ينتظر أن تنتهي في ساحة الشهيد جمعة لخضر بإفطار جماعي.ولم يثن تعب الصوم الحراكيين بينهم كبار في السن عن تلبية نداء التظاهر السلمي ولا كفت حناجرهم عن ترديد الشعارات المطالبة بالتغيير الجذري للنظام وعدم الالتفاف على مطالب الحراك رافعين الرايات الوطنية والعلم الفلسطيني.. وقد رفع المتظاهرون عديد الشعارات منها الموجهة مباشرة لقائد الأركان منها " القايد صالح ديقاج" ثم إطلاق شعارات ضد رئيس الدولة ورئيس الحكومة المرفوضين شعبيا " لا بدوي لا بن صالح ..مفيهمش واحد صالح " و" الرحيل الرحيل" كما عبروا عن رفض الانتخابات تحت حكم بن صالح وبدوي مرددين "لا انتخابات تحت حكم العصابات" كما انتصبت في بعض الساحة العامة موائد الإفطار تنتظر الصائمين.

17:56 سكيكدة اليوم

17:39 التحضيرات للإفطار الجماعي ببرج بوعريريج

17:32 مسيرة تمنراست اليوم

17:25 لم تمنع موجة الحرّ الشديدة، في أوّل جمعة رمضانية، مواطني سعيدة من الخروج في مسيرة انطلق أولى المشاركين فيها من ساحة الأمير عبد القادر بوسط المدينة، قبل أن يلتحق الآلاف بهم من مختلف الأحياء والبلديات المجاورة.

ورفع المتظاهرون شعارات "الشعب يريد البث المباشر لمحاكمتهم"، "الشعب متوحد ضد العصابات"، "نريد التحرر لا نريد تحسين ظروف العبودية" و"ترحلوا قاع". كما جدد المشاركون في المسيرة رفضهم تنظيم انتخابات يشرف عليها رموز النظام.

17:13 صورة متداولة للعلم الجزائري بساحة المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

17:08 تحدى المواطنون بتيارت الحرارة المرتفعة و العطش نتيجة الصيام ليخرجوا في مسيرة حاشدة، انطلقت من ساحة الشهداء مرورا بشارع الأمير عبد القادر ونفق الريجينة وشارع بن باديس والعودة إلى نقطة البداية، رافعين شعارات لرحيل بقايا رموز النظام و دعما للجيش.

17:16 برج بوعريريج اليوم

17:00 لم تثن حرارة الطقس والصيام من عزيمة مواطني ولاية تيزي وز الذين خرجوا، زوال اليوم الجمعة بعشرات الآلاف للتعبير عن إصرارهم برحيل النظام السياسي ورموزه التي عبروا عنها من خلال لافتات ورددوا شعارات كان لقائد الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح النصيب الأكبر منها، ''قايد صالح ديقاج '' " سيستام ديقاج " " الشعب مربي والحكومة خاينة " "هذه جمهورية ماشي كازيرنة" وإصرارهم على تنظيم مسيرات أخرى من خلال صيحات "ما راناش حابسين في رمضان خارجين".

خلافا لما كان يعتقده البعض فالصيام وحرارة الطقس لم يمنع سكان ولاية تيزي وزو لتجديد عهدهم مع المسيرات المطالبة برحيل النظام حيث قطعوا عدة كيلومترات سيرا تحت أشعة الشمس الحارقة انطلاقا من جامعة حسناوة كما جرت العادة باتجاه ساحة الشمعة المحاذية لساحة امبارك ثم المحطة القديمة للمسافرين ، للتعبير عن استيائهم من نظام صم بكم يسعى بكل الوسائل لتجديد جلدته عوض الرحيل وتقديم خدمة للشعب الذي صاح مرة أخرى "يونامار دو سو سيستام' أي "سئمنا من النظام" "سيستام ديقاج. قايد صالح ديقاج" الجيش من الشعب والقايد من العصابة ".

المشاركة في هذه المسيرة لن تقتصر على فئة عمرية ما كفئة الشباب والكهول حيث سجلنا مسنين تتقدمهم مياسة فلاحي البالغة من العمر 94 سنة التي لم يمنعها سنها من النزول للشارع واضعة العلم الوطني فوق ظهرها وترديد "سيستام ديقاج ...قايد صالح ديقاج ".

16:50 "تيفو" اليوم بالعاصمة

16:56 لم تثن الحرارة الشديدة وعامل الصيام من عزيمة عشرات المئات من مواطني مدينة سيدي بلعباس في الخروج للجمعة الـ 12 تواليا تعبيرا عن الرفض القاطع لبقاء كل من له علاقة مع النظام البوتفليقي ضمن المشهد السياسي في البلاد ، وسط صور من الصمود الكبير أملا في تحقيق الهدف المشترك. وكان "الحراكيون" قد التقوا كما جرت عليه العادة في ساحة أول نوفمبر أين كشفوا النقاب عن "تيفو" عملاق حمل جملة من الرسائل المشفرة التي يود "فخامة الشعب" إيصالها إلى أعلى هرم في السلطة ، قبل أن تنطلق القوافل البشرية صوب مختلف الأزقة مرددة شعارات مطالبة برحيل القايد صالح ومنددة بدعمه وحمايته لحكومة بدوي المنبوذة شعبيا وسط رفض قوي وجماعي للإبقاء على يوم 04 جويلية كتاريخ لإجراء انتخابات رئاسية بعدما ردد المتظاهرون هتافات قوية مفادها "مكانش انتخابات يا العصابات" و "بن صالح فوتي وحدك الصندوق راهو عندك".

16:41 "تيفو" رفع اليوم بولاية وهران

16:30 واصل زوال هذا الجمعة المئات من المواطنين حراكهم الشعبي بولاية النعامة تحت شمس حارة قاربت 30 درجة حيث لم يمنعهم الصيام ولا العطش ولا حرارة الشمس من الخروج في الجمعة الثانية عشرة لتأكيد تمسكهم بالمطالب التي رفعوها في بداية الحراك . وفي ظل هذه الظروف المناخية فضل المشاركون اختزال مسافة المسيرة حيث تجمعوا كعادتهم أمام المسجد العتيق وساروا نحو ساحة المجاهدين أين هتفوا بشعاراتهم المعهودة ونادوا برحيل الباءات ومواصلة محاكمة رموز الفساد والعصابة التي بسطت يدها على خيرات الشعب طيلة عشرين سنة. ونفس الأجواء عرفتها مدينة العين الصفراء جنوبي النعامة.

16:21 ڨالمة: "نرفض رئاسيات يشرف عليها أذناب النظام"

لم تمنع موجة الحرّ الشديدة، في أوّل جمعة رمضانية، مواطني ڨالمة من مواصلة الخروج في مسيرات الشرف، لتجديد مطلب رحيل العصابة ومحاسبتها، ورفض عقد انتخابات رئاسية يرعاها "أذناب نظام "لا يزالون في الحكم، على غرار بدوي وحكومته وبن صالح، حسب المشاركين في مسيرات الجمعة بقلعة الثامن ماي الأشم، التي جاءت بعد يومين من ذكرى مسيرة الشرف لمجازر 08 ماي 1945 بكل من ڨالمة، سطيف وخراطة.

انطلقت مسيرات الڨالميين بُعيْد صلاة الجمعة، مباشرة، حيث سار المشاركون في شكل أمواج بشرية وهم يردّدون عبارات الرفض والتحدي والصمود، ويحملون اللافتات والرايات الوطنية ومعها الراية الفلسطينية كالعادة. وبمضي الوقت ازداد التوافد على شارع سويداني بوجمعة، بعدما التحقت حشود من شوارع أول نوفمبر، 19 مارس ومن بعض بلديات الولاية .

ومن أبرز اللافتات التي حملتها الجمعة 12 بولاية ڨالمة، "صائمون صامدون، للحراك مواصلون"، "لا لانتخابات 04جويلية"، لا لانتخابات يشرف عليها أذناب النظام"، جيش بلادي يا عساس، الحراك هو الأساس"، وغيرها من اللافتات التي رفعها المشاركون في المسيرة.

ويتواصل في هذه الأثناء جوبان المشاركين في المسيرة عبر الشوارع الرئيسية للمسار المعهود، بين شارع سويداني بوجمعة وساحة 19 مارس عند النصب المخلد للرئيس الراحل هواري بومدين، قبل أن تتجمع الجموع مساء بساحة الشهيد ڨهدور الطاهر بأعالي المدينة. إ.غمري

16:19 خرج مئات المتظاهرين بعاصمة ولاية المدية اليوم في حلة رمضانية مرددين"صائمون صامدون ..حتى رحيل بقية العصابة" والمزج بين الاناشيد الوطنية و أشهر الهتافات المنادية بمواصلة وترسيخ الاصرار على رحيل بقايا النظام المنبوذ في ثاني عشر جمعة لحراك الشارع الوطني الجزائري والمطالبة بتبديد شتات ذات النظام والمضي قدما في طريق التحرر و الإطاحة بناهبي ثروات البلاد ومحاكمتهم والدفع لعجلة الانعتاق النهائي من براثن ودهاليز العصابة . وأشهر المتظاهرون العلم الوطني على امتداد مسافة المسيرة التي تموقعت في تجمع أمام مقر الولاية عقب صلاة أول جمعة من الشهر الفضيل فيما تعالت لافتات وهتافات التحدي والتمسك بالسلمية ورباطة الجاش والثبات في وجه أية انشقاقات او اختراقات او مثبطات لعزيمة السعي المستميت من أجل التغيير الجذري والذهاب صوب جزائر غد جديدة خالية من الخوف والتبعية لأهواء فرنسا و عملاؤها في السر والعلن.

16:13 "التيفو" الذي رفعه المتظاهرون بأم البواقي

16:10 صورة من مسيرة الجمعة 12 بميلة

16:05 الـ"تيفو" الذي رفعه المتظاهرون بولاية برج بوعريريج

15:18 حافظ سكان مستغانم على زخم الحراك الشعبي السلمي ، رغم الصيام و شدة الحر الذي تعرفه الولاية . وتواصلت المسيرة الشعبية، في الجمعة الثانية عشر على التوالي، بنفس الكثافة مع ثبات في الشعارات المرفوعة وفي مقدمتها المطالبة برحيل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح ومعه باقي رموز نظام بوتفليقة. وأبدعت الحشود الغفيرة في رفع شعارات وترديد هتافات رافضة ل"فرض المسار الدستوري الحالي" الذي جاء ببن صالح رئيسا للدولة واعتبرته بمثابة "محاولة التفاف حول مطالب الحراك الشعبي.

15:05 جدد مواطنون بالجلفة مباشرة بعد صلاة الجمعة مطالبهم برحيل الباءات وتطهير الساحة من كل رموز النظام والسلطة كما تعالت الأصوات رغم الصيام والجو الحار مطالبين بمحاسبة الفاسدين دون مفاضلة أو تمييز وتحويل كل من ساهم في تردي الواقع الذي أصبحت تعيشه الجزائر على العدالة.

14:57 لم يمنع الصيام والحرارة الشديدة، سكان وهران، من الخروج إلى الشارع في الجمعة 12. حيث انطلقت المسيرة من ساحة أول نوفمبر التي كانت تحتضن أوائل المشاركين، لتنطلق وتلتحم بالمتجمعين في ساحة بن عبد المالك رمضان (الحريات) ويأخذ الموكب طريقه نحو ساحة أحمد زبانة. ولوحظ حضور كبير للمشاركين كالعادة، ووجهت المسيرة 12 انتقادات شديدة لڤايد صالح بالإضافة إلى شعارات الحراك المعتادة.

14:53 جدد مواطنو تيبازة العهد مع الحراك الشعبي في الجمعة الثانية عشر والأولى من رمضان، وانطلقت منذ قليل مسيرة لتجوب شوارع عاصمة الولاية رافعة شعارات مطالبة بالتغيير الجذري للنظام وتكليف أحمد طالب الإبراهيمي لتسيير المرحلة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لعبد القادر بن صالح " بن صالح ديڤاج" و بدوي وحكومته " بدوي ديڤاج " ،"ديڤاج حكومة المونتاج" مؤكدين مرة أخرى على تمسكهم برحيل كل رموز النظام البوتفليقي الذي فشل في تسيير شؤون البلاد " سياسة فاشلة تحاسبكم العدالة " و " ديڤاج ديڤاج الشعب داير كوراج".

كما جدد المشاركون في المسيرة تمسكهم بخيار المرحلة الانتقالية وتجلى ذلك من خلال شعارهم " ما كانش انتخابات يا العصابات".

14:47 واصل آلاف المواطنين بعاصمة الولاية غليزان حراكهم الشعبي في جمعته الثانية عشرة والذي تزامن مع أول جمعة في شهر رمضان المعظم.

وقد عرفت الشعارات التي رددها المشاركون في المسيرة التي جابت عدد من الأحياء بوسط المدينة تحولا كبيرا تماشيا مع الأحداث السياسية ومنها بالخصوص " صائمون صامدون" "ديقاج حكومة بريولاج" "سلمية سلمية" "مرحلة انتقالية بشخصية وطنية".

14:05 رغم الحر والصيام مسيرة ضخمة ببجاية

13:54 بداية التجمع أعلى شارع ديدوش مراد بالعاصمة.

13:02 تأريخ الحراك الشعبي بالصفحات الأولى لـ "الخبر".

11:31 البريد المركزي منذ لحظات.

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10:58 لأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي لم تشهد العاصمة إنزالا أمنيا، ففي ساحة أول ماي كانت مصالح الأمن غائبة تماما صبيحة اليوم، فيما لوحظ تواجد مكثف لأعوان الشرطة بالزي المدني.

10:19 شرع المتظاهرون في التجمع بساحة البريد المركزي كما جرت عليه العادة كل يوم جمعة.



يبلغ الحراك الشعبي منعرجا حاسما بأول يوم جمعة من الشهر الفضيل. ورغم الصيام فإن النداءات كانت كثيرة للمشاركة بكثافة اليوم في جمعة وصفها البعض بجمعة "الصمود" للتأكيد على أن المطالب لم تتحقق كلية.

تابعوا معنا أحداث الجمعة الثانية عشر.