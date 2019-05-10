مباشر: الصمود عنوان الجمعة الثانية عشرة

أخبار الوطن
10 مايو 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
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11:31 البريد المركزي منذ لحظات.

 

 

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10:58 لأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي لم تشهد العاصمة إنزالا أمنيا، ففي ساحة أول ماي كانت مصالح الأمن غائبة تماما صبيحة اليوم، فيما لوحظ تواجد مكثف لأعوان الشرطة بالزي المدني.

 

10:19 شرع المتظاهرون في التجمع بساحة البريد المركزي كما جرت عليه العادة كل يوم جمعة.

 

 

 

يبلغ الحراك الشعبي منعرجا حاسما بأول يوم جمعة من الشهر الفضيل. ورغم الصيام فإن النداءات كانت كثيرة للمشاركة بكثافة اليوم في جمعة وصفها البعض بجمعة "الصمود" للتأكيد على أن المطالب لم تتحقق كلية.

تابعوا معنا أحداث الجمعة الثانية عشر.

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