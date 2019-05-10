سلطت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم , عقوبة الإيقاف لأربع سنوات كاملة على لاعب شبيبة القبائل لياس بن بوسف، بسبب ثبوت تناوله للمنشطات، في العينة التي أخذت منه خلال المقابلة التي جمعت فريقه يوم الفاتح أفريل المنصرم بدفاع تاجنانت لحساب الجولة الـ25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ولم تتقدم لجنة الانضباط التي اتخذت قرار العقوبة، يوم أمس الخميس 9 ماي ، أي توضيحات بشأن نوعية المادة المحظورة التي تناولها اللاعب بن يوسف،" موضحة" أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 28 أفريل 2019 .

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، يتعين على اللاعب كذلك دفع غرامة مالية تقدر بـ 000. 200 دج . ويعد بن يوسف، اللاعب المحترف الرابع الذي يسقط في اختبارات تناول المنشطات، بعد كل من حارس اتحاد بسكرة (الرابطة الثانية) وليد غانا، الذي تمت معاقبته شهر ديسمبر 2018، بستة (6) أشهر منها ثلاثة نافذة و لاعب وسط ميدان مولودية الجزائر (الرابطة الأولى)، هشام شريف الوزاني الذي سلطت عليه عقوبة أربع سنوات نافذة يمنع فيها من ممارسة أي نشاط رياضي ابتداء من 30 يناير 2019 مرفوقة بغرامة مالية تقدر بـ 000. 200 دينار و بلال نايلي (اتحاد الحراش) المعاقب بأربع (4) سنوات، وهي العقوبة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 فبراير الماضي .