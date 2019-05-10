توفي 70 مهاجرا سريا اليوم الجمعة قبالة سواحل صفاقس التونسية بسبب انقلاب مركبهم، وتم إنقاذ 16 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه يرجح أن يكون قارب الموت قد انطلق من السواحل الليبية.وكشفت مصادر مسؤولة أن الغرقى مهاجرين أفارقة، مضيفة أن عملية انتشال جثث الغرقى لا تزال متواصلة من قبل وحدات الجيش البحري وهو ما يرشح حصيلة الوفيات للارتفاع.

من جهة أخرى،أعلنت البحرية الليبية اليوم الجمعة، عن إنقاذ 213، مهاجرا سريا في عرض السواحل الليبية في عمليتين منفصلتين وأوضح بيان للناطق باسم البحرية الليبية، "أن قاربا للهجرة غير شرعية وجه نداء استغاثة لدورية لحرس السواحل على بعد ثمانية أميال شمال غرب زليتن (غرب ليبيا)، وجرى إنقاذ من كان على متن زورق مطاطي وعددهم 107 مهاجرين من بينهم 12 امرأة و7 أطفال من جنسيات أفريقية مختلفة".

وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخمس (120 كلم شرق طرابلس) وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأشار المصدر نفسه إلى أن العملية الثانية تمثلت في إنقاذ قارب مطاطي للهجرة السرية، كان على متنه 106 مهاجرين غير شرعيين كلهم رجال من جنسيات عربية وأفريقية.