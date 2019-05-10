عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس، بولاية عين الدفلى على جثة إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية كما دمرت 5 مخابئ للإرهابيين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط واسعة

بمنطقة وادي القصبي ولاية عين الدفلى يوم 09 ماي 2019، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على جثة (01) إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية. العملية هذه مكنت أيضا من كشف وتدمير خمسة (05) مخابئ للإرهابيين و(07) قنابل مضادة للأفراد و(05) قنابل مضادة للعربات وثلاثة (03) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى (300) كيلوغرام من المواد الغذائية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، عمليات متفرقة بكل من تمنراست وجانت (18) منقبا عن الذهب وضبطت شاحنة و(07) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط و(12) قنطارا من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أحبطت مفارز أخرى محاولات تهريب (3500) لتر من الوقود بتندوف، بالإضافة إلى أكثر من (6300) لتر أخرى من نفس المادة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف."

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن " عناصر الدرك الوطني أوقفت بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتمنراست (105) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية، في حين تم توقيف (17) مهاجرا آخرين من جنسيات مختلفة بتلمسان".