أطلق مصرف السلام – الجزائر، لأول مرة في الجزائر، منتجا مبتكرا وهو دفتر الاستثمار “هديتي”، موجه للمتعاملين الراغبين في تقديم أي مبلغ لشخص ما من دون علم هذا الأخير، حيث يتم فتح الحساب وإيداع المبلغ المرغوب في إهدائه ويتم منحه علبة دفتر يقدمها كهدية للمهدى له دفتر الاستثمار “هديتي”.



العرض الجديد الذي يندرج في إطار تنويع البنك خدماته لفائدة المتعاملين، يعتبر وسيلة ادخار سهلة وآمنة في متناول كل أفراد العائلة، تمنح إمكانية استثمار الأموال مع إمكانية التصرف بها بكل حرية وفي أي وقت، إذ يمكن للمتعامل الاستفادة من عدة مزايا دفتر “هديتي”، باعتباره مجانيا، بما في ذلك عملية السحب والإيداع، حرية الإيداع والسحب، كما تضاف الأرباح على أساس ربع سنوي. ويستفيد المتعامل أيضا من الخدمات عبر الأنترنت على غرار السلام مباشر عبر الكمبيوتر و تطبيق الهواتف النقالة السلام سمارت بانكينغ وبطاقة الدفع عبر الأنترنت، إضافة إلى ذلك فإن المستفيد يدخل تلقائيا في القرعة التي تنظم كل ثلاثة أشهر للفوز بعمرة مدفوعة التكاليف إلى البقاع المقدسة، حيث يمكن لأي شخص التقدم حاملا بطاقة التعريف والمبلغ المراد إيداعه لفائدة شخص آخر من مستشار المتعاملين الذي يقوم بفتح حساب للمهدى إليه ويقوم المهدي بإيداع المبلغ، ويتوجب على المهدى إليه التقدم للمصرف لاحقا لإكمال الوثائق الثبوتية، على غرار بطاقة تعريف وشهادة إقامة من أجل تأكيد الحساب.



