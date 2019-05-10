اندلعت بعد وحبة الافطار اليوم الجمعة اشتباكات بين عناصر أمنية مرابضة على الحدود مع تونس في منطقة بوشبكة بتبسة بعد توقيف شخصين للاشتباه فيهما بالعمل في نشاط التهريب .وكانت تعزيزات أمنية من عناصر الدرك وحرس الحدود قد تدعمت بها المنطقة لرفع وتيرة اليقظة أين أوقفت دورية الدرك شخصين ما أثار حفيظة أقاربهما الذين أغلقوا الطريق بين بوشبكة بلدية الحويجبات وتونس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وقد أطلقت عيارات تحذيرية بغرض عدم إثارة الفوضى وفتح الطريق.