خرج صباح اليوم عشرات العمال في وقفتهم الاحتجاجية الثالثة المقررة كل يوم سبت، مطالبين الجهات الوصية التدخل العاجل لإنهاء الوضع المتعفن الذي تعيشه المديرية الجهوية لمؤسسة التلفزيون التي يفترض أنها تتبع قطاع سيادي وحساس.



وطالب هؤلاء العمال كذلك بتدخل والي الولاية لمراسلة أو مهاتفة الجهات الوصية، بعد أن وصلت العلاقة مع هذا المدير الجهوي إلى طريق مسدود، معتبرين في الوقت ذاته أن "سوء التسيير" بات العنوان الأبرز لنشاط هذه المديرية، وهو ما أثار بشكل فظيع على مستوى الخدمات الرديء الذي يعاني منه سواء المواطن أو الموظف، في ولاية يفترض أنها مصنفة ضمن منطقة حساسة، فضلا على أن هذه المديرية تغطي شريط حدودي حساس وملتهب.



ورفع المحتجون شعارات من بينها "الإدارة فن وليست تسلط" "لا للمزايا بغير وجه حق" "نريد نظام داخلي للتنظيم وليس للانتقام"، وهو ما عبر عنه أحد العمال المحتجين بصوت واحد في تصريح لـ"الخبر" أن هذا المدير أهمل الدور الحقيقي للمؤسسة وأصبح يؤسس للتسلط والانتقام وتصفية الحسابات".