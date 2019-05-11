خرج مواطنو ورڤلة صبيحة اليوم، في وقفة احتجاجية أمام مديرية توزيع الكهرباء، مطالبين برحيل المدير و بمجانية الكهرباء، خلال فصل الصيف

وحمل عشرات المحتجين لافتات تحمل شعارات على غرار، "ورڤلة منبع الاقتصاد الوطني مواطنوها صورة للبؤس البشري" "حرارة فوق السبعين والفاتورة بالملايين". فيما قدموا مطلبهم الأساسي المتمثل في ضرورة مجانية الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تتعدى درجات الحرارة في غالب الأحيان 50 درجة ، ما يضاعف استهلاك الكهرباء ، ويجبرهم على دفع فواتير بالملايين في ظل عدم قدرة المواطنين على الدفع.