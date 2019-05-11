تمسك المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي، رفضه الحوار مع رموز النظام الفاسد، مؤكدا أن الشعب قال كلمته "لا حوار مع رموز النظام".

وقال بوشاشي، مساء الجمعة، في كلمة ألقاها في بلدية إيعكوران ولاية تيزي وزو: إن الشعب يقول كلمة واحدة معتبرا أنه استفتاء من المواطنين لا حوار مع رموز النظام.

ودعا بوشاشي إلى مواصلة النضال السلمي وعدم التوقف مستدلا بتصريح للزعيم نيلسون مانديلا حينما قال مرة '' أن توقيف الثورة في منتصف الطريق يعني أنها لم تنجح ولم تحقق شيء سنواصل النضال لغاية تحقيق الهدف الذي خرج من أجله الشعب "يروحو ڤاع".

وفي ما يخص التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السياسية ببلادنا قال الأستاذ بوشاشي "لا نخاف من المتابعات القضائية. ولا يجب أن تثني من عزيمتنا لمواصلة النضال لاستعادة الأمل للأجيال القادمة، ولا يمكن أن يمارس علينا التخويف، النظام الفاسد حاول كسر الحراك الشعبي باستعماله عامل التفرقة بين الجزائريين لكنه فشل ".