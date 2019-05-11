أكد المركز الوطني للمناخ اليوم السبت أن درجات الحرارة ستعرف "ارتفاعا" خلال شهر ماي الجاري الذي يُصادف شهر رمضان حيث ستفوق مستواها العادي عبر كافة ربوع الوطن.

وحسب توقعات المركز فإن "معدل درجات الحرارة خلال شهر رمضان سيكون على الأرجح (احتمال بأكثر من 50%) مرتفعا بشكل غير عادي"، موضحا أنه "يُتوقع أن يفوق المعدل الشهري لدرجة الحرارة المستوى العادي بـ +1 إلى +2 درجة مئوية عبر مختلف ربوع الوطن".

ويشير ذات المصدر إلى أن "معدل درجة الحرارة سيتراوح بين +22 و+26 درجة مئوية في شمال الوطن مقابل +34 درجة مئوية في مناطق الجنوب" في حين يمكن أن تفوق درجات الحرارة القصوى "القيم المذكورة سابقا خلال الظهيرة".

وعن تساقط الأمطار يشير المركز إلى أن "هذا الاحتمال يبقى ضعيفا جدا بالنسبة لكل المناطق الساحلية والهضاب العليا وشمال الوطن".

وحسب ذات المصدر هناك "احتمالات كبيرة" (أكثر من 50%) في أن تسجل كميات أمطار أقل من العادة في مناطق شرق وغرب الهضاب العليا ومناطق الساحل الوسطى خلال شهر ماي حيث يتوقع أن "تبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تفوق محليا 30 ملم".

بالمقابل أوضح المركز الوطني للمناخ التابع للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال الصحراء إلى غاية الجنوب ستعرف "ظروفا عادية".