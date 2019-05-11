شب حريق مهول ليلة أمس الجمعة بمحطة توليد الكهرباء في المنطقة الصناعية بحي كشيدة ولاية باتنة، جراء انفجار محول كهربائي تابع للشركة الوطنية لتسيير شبكة نقل الكهرباء، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأدى الحادث إلى احتراق كلي للمحول الكهربائي وكذا انقطاع التيار الكهربائي على جزء هام من هذه المنطقة من المدينة إلى جانب جزء من طريق تازولت وجزء آخر من مدينة تيمڤاد.

ومكن التدخل السريع للحماية المدنية من إخماد الحريق وإنقاذ باقي المحطة حيث دامت العملية ساعتين ونصف فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحريق.