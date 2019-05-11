ندد رئيس حركة مجتمع السلم باعتقال الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب مواقفها السياسية، مبديا تحفظه على خلفيات القضية بالنظر لعدم بروز معطيات جديدة لفهم أسباب وضعها رهن الحبس المؤقت حسبه

و قال مقري في تصريح صحفي له اليوم،في صفحته الرسمية على فيسبوك " إذا كان سبب اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح رئيسة حزب العمال.

أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات"