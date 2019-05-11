تـمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة من وضع حد لأفراد شبكة منظمة مكونة من أشخاص أغلبهم من ذوي السوابق

تقوم بالاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء على ضحاياها وسلبهم ممتلكاتهم بالجهة الشرقية للعاصمة, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الإيصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأوضح البيان أن القضية انطلقت بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر"55-10" مفاده تعرضه لاعتداء من طرف شخصين مدججين بأسلحة بيضاء أين سلبا منه بعض الحاجيات باهظة الثمن مقدما بعض المواصفات حول السيارة التي كان يستعملها المعتدون في أعمالهم الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم على الفور استنفار جميع الدوريات بمختلف تشكيلاتها و كذا الحواجز الثابتة، الأمر الذي مكن من رصد الجناة و توقيفهم في ظرف وجيز بإقليم بلدية الرويبة حيث أبدو مقاومة عنيفة أثناء توقيفهم مع حجز المركبة التي كانت تستخدم في تنقلاتهم وجرائمهم.

وأبرز ذات المصدر أن أسلوب عمل العصابة يتمثل في مراقبة وترصد الأشخاص خصوصا في الفترة المسائية ما بين الساعة السابعة (19.00) مساءا إلى غاية الساعة التاسعة (21.00) ليلا وبحاجة إلى التنقل إلى مكان معين فيتقدم منه أفراد العصابة مقدمين له عرض خيري بتوصيله ليتم تحويله إلى وجهة خفية مستعملين أسلحة بيضاء ليسلب كل ما يملك ويترك في مكانه.

وذكر البيان أنه تم تقديم الشخصان الموقوفان أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة ومحاولة السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض الظاهر المقترنة باستعمال مركبة وتوفر ظرفي التعدد والليل والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض ليتم إيداعهما الحبس بمؤسسة إعادة التربية.