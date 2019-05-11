أعلنت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي مساندتها للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، معتبرة اعتقالها بـ"المنعرج الخطير".

وقالت خليدة تومي خلال ندوة صحفية لحزب العمال اليوم السبت بالعاصمة أنها تتضامن بشكل مطلق مع لويزة حنون، واصفة اعتقالها بـ"العمل المنافي لحقوق الإنسان".

كما انتقدت الوزيرة السابقة عملية تصوير حنون عند حضورها للمحكمة العسكرية، واصفة إياها بـ"المخالفة للقانون" لأنه تمت دون علم المعنية -حسبها-.

وبخصوص الاجتماع المشبوه الذي هاجمته قيادة الأركان في 30 مارس الماضي، قالت تومي أن اللقاء المزعوم إن كان حقا فقد تم خلال فترة رئاسة بوتفليقة، أي مع مسؤولين في الدولة (السعيد مستشار الرئيس ورئيس المخابرات طرطاق).