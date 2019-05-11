توفي شخصان (رجل و زوجته) وأصيب أبناؤهما الثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع بعد ظهر اليوم السبت بمنطقة "بوغلبون" ببلدية عين بوزيان بولاية سكيكدة و تحديدا على الطريق السيار شرق-غرب، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر فإن الحادث تمثل في انحراف ثم اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة، مضيفا أن الجرحى الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قد تم نقلهم إلى مستشفى الحروش، فيما تم نقل جثتي الهالكين اللذين لم تقدم معلومات بشأن سنهما إلى المصلحة المعنية بذات المؤسسة الإستشفائية.

للإشارة فقد فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.