أكد المدير الفني الجديد لنادي نيس الفرنسي، جيل غريموندي، أن الدولي الجزائري والظهير الأيمن للفريق، يوسف عطال، أنه غير قابل للانتقال.

وصرح غريموندي لقناة "كنال بوس" "بالنسبة إلي، حسب مشروع مشواره الكروي فيجب أن يبقى في نيس. هو غير قابل للانتقال. عرض بـ50 مليون أورو؟ سنرى في حال توفره. إلى حد الآن لا يوجد عرض بهذا المبلغ. ومن الأحسن إليه البقاء سنة إضافية هنا لاكتشاف البطولة الفرنسية".

وبات عطال (22 سنة) مطلوبا لدى العديد من الأندية الأوروبية من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي وأتليتيكو مدريد الفرنسي حسب الصحافة المتخصصة.

وأفاد غريموندي "سيكتشف الرابطة الفرنسية الأولى، وحتى في حال ما لم يقنع بعد الأندية الكبيرة فسيقنعها سريعا".

وعليه قررت إدارة نادي الجنوب الفرنسي الاحتفاظ بلاعب أتليتيك بارادو السابق لموسم إضافي. في انتظار عرض ال50 مليون أورو الذي من شأنه أن يغير موقف مسيري الفريق.

وقبل الوصول إلى فرنسا، تقمص عطال ألوان عدة أندية لدى الفئات الشابة، على غرار شبيبة القبائل ونادي بارادو، ثم كورتراي البلجيكي.

وفي المنتخب الوطني، أصبح من بين الأوراق الرابحة التي يعول عليها المدرب جمال بلماضي خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر.