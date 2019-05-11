قام كهل بذبح شقيقه بخنجر من الوريد إلى الوريد وسط الطريق ببلدية عمي موسى بغليزان، ثم قصد مصلحة الأمن مسلما نفسه،معترفا بما أقدم عليه،حيث تسبب له في قطع الوريد والقصبة الهوائية.وكشفت مصادر "الخبر" أن شجارا عائليا وقع بين الجاني البالغ من العمر 45 سنة،وأخوه الضحية الذي يبلغ 47 سنة،حيث اعتدى عليه بسكين،ما استدعى نقله إلى المستشفى،أين التف حوله فريقا طبيا بوضع 10 خرز بغية إيقاف النزيف الدموي،ثم حول إلى المستشفى الجامعي بوهران،وحسب مصادرنا أنه لا يزال على قيد الحياة،وفي غيبوبة تامة،في حين سيمتثل الأخ الجاني غدا الأحد أماما وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى،للعلم أن أسباب الحادثة الأليمة التي وقعت بين شقيقين في شهر الرحمة. vللعلم أن أسباب الحادثة الأليمة التي وقعت بين شقيقين في شهر الرحمة لا تزال مجهولة.