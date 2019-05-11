قاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي نادي الترجي الرياضي إلى الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم لموسم 2018-2019 عشية اليوم السبت بملعب رادس على حساب الاتحاد المنستيري (3-1) لحساب الدفعة الثانية من منافسات الدور ربع النهائي.

و فتتح الهداف الجزائري باب التسجيل في الدقيقة 24 قبل أن يضيف كل من جينيور لوكوزا (43) وانيس البدري (76) الهدفين الثاني و الثالث للترجي في حين جاء هدف فريق المنستير عن طريق رفيق كابو (85)

وسيلتقي الترجي الرياضي بالنادي الصفاقسي في مباراة الدور نصف النهائي بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وكان النادي الرياضي الصفاقسي قد تمكن من اقتطاع ورقة عبوره إلى الدور نصف النهائي للكأس بفوزه يوم الخميس الماضي على قوافل قفصة 1-0 في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي بملعب الطيب المهيري.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق متوسط الميدان محمد علي منصر في الدقيقة 45.

يذكر ان مباراة النجم الساحلي و النادي الإفريقي قد أجلت إلى موعد لاحق.