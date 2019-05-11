اعتبر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا، يتطلب الدخول في مرحلة انتقالية يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي.

وقال جاب الله على صفحته الرسمية في الفايسبوك أن السبيل إلى تحقيق مطالب الشعب المشروعة " هو ذهاب هذا النظام، والدخول في مرحلة انتقالية محددة، يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، يتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، لم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من جماعة الريع ولا من أوليائهم".