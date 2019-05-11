تعادل نصر حسين داي أمام ضيفه وفاق سطيف بنتيجة صفر مقابل صفر في إطار الجولة الـ27 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر العاصمة).

وبهذه النتيجة ترتقي النصرية إلى الصف السابع رفقة شباب قسنطينة برصيد 36 نقطة بينما يلتحق وفاق سطيف بنادي مولودية الجزائر في المركز الرابع (39 نقطة) في انتظار استكمال مباريات هذه الجولة سهرة اليوم السبت (سا 22:30).

وقبل أربع جولات عن انتهاء البطولة، لا يزل التنافس من اجل التتويج باللقب على أشده بين ثلاثي المقدمة اتحاد الجزائر ونادي بارادو وشبيبة القبائل.

ويتواصل الصراع أيضا بين فرق المؤخرة من اجل ضمان بقائها في الرابطة الأولى وهو الأمر بالنسبة لشباب بلوزداد وأهلي برج بوعريريج، جمعية عين مليلة، دفاع تاجنانت، مولودية وهران وأولمبي المدية، ومولودية بجاية واتحاد بلعباس.