ساهم الدولي الجزائري سفيان فغولي في فوز فريقه غالاتا سراي التركي، بتسجيله لأحد أهداف اللقاء الذي فاز فيه خارج الديار على ريزسبور (3-2), اليوم السبت لحساب الجولة ال32 للبطولة التركية الممتازة لكرة القدم.

وسجل فغولي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة وقدم كرة هدف الفوز الذي أحرزه زميله ديانيي (د90+6) والذي وقع ايضا الهدف الثاني من ضربة جزاء (د90+1)، في حين سجل هدفي ريزسبور كل من موريكي (د45) و عمر (د76)، علما أن هذا الفريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صاموديو.

ويرفع فغولي رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم مع ناديه الذي يتصدر البطولة الممتازة.

كما رفع غالاتا سراي رصيده في مقدمة الترتيب الى 66 نقطة, متبوعا بفريق باشاكشهير (63ن) المنقوص من مواجهة أمام أنقرة غوشو يوم غد الأحد ضمن نفس الجولة, في حين يتواجد نادي ريزسبور في الصف التاسع بمجموع 40 نقطة.