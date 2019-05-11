ميلة: انتشال جثة طفل غرق في بركة ماء
تم انتشال جثة طفل (14سنة) غرق في بركة ماء بالمكان المسمى "جسر الخمسين" ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) حسب ما علم اليوم السبت من المديرية المحلية للحماية المدنية .
وأوضح المصدر بأن وحدة الحماية المدنية لشلغوم العيد مدعمة بكل من الوحدة الثانوية بذات البلدية و وحدة القطاع بوادي العثمانية وفرقة لغطاسين التابعة للوحدة الثانوية بالقرارم قوقة قد تدخلت زوال اليوم بانتشال الجثة.
و أضاف بأن عمق البركة المائية التي غرق فيها الطفل, وهو تلميذ في السنة الثانية متوسط, يصل إلى حوالي 10 أمتار و أن الجثة تم تحويلها بعد انتشالها من طرف غطاسي الحماية المدنية إلى مستشفى مدينة شلغوم العيد.
و استنادا لذات المصدر فقد تم تسخير لهذه العملية 3 ضباط وغطاسين و 14 عون تدخل للحماية المدنية مدعمين بسيارتي إسعاف وشاحنة تدخل و 3 سيارات اتصال و 3 مضخات مائية و 4 جارفات تابعة للبلدية و أخرى لخواص.
ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.