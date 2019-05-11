تم انتشال جثة طفل (14سنة) غرق في بركة ماء بالمكان المسمى "جسر الخمسين" ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) حسب ما علم اليوم السبت من المديرية المحلية للحماية المدنية .

وأوضح المصدر بأن وحدة الحماية المدنية لشلغوم العيد مدعمة بكل من الوحدة الثانوية بذات البلدية و وحدة القطاع بوادي العثمانية وفرقة لغطاسين التابعة للوحدة الثانوية بالقرارم قوقة قد تدخلت زوال اليوم بانتشال الجثة.

و أضاف بأن عمق البركة المائية التي غرق فيها الطفل, وهو تلميذ في السنة الثانية متوسط, يصل إلى حوالي 10 أمتار و أن الجثة تم تحويلها بعد انتشالها من طرف غطاسي الحماية المدنية إلى مستشفى مدينة شلغوم العيد.

و استنادا لذات المصدر فقد تم تسخير لهذه العملية 3 ضباط وغطاسين و 14 عون تدخل للحماية المدنية مدعمين بسيارتي إسعاف وشاحنة تدخل و 3 سيارات اتصال و 3 مضخات مائية و 4 جارفات تابعة للبلدية و أخرى لخواص.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب الحادث.