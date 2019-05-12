في الوقت الذي تعاني فيه مدينة بني صاف، من نقص فادح في المرافق الرياضية المهيأة، لم يجد رئيس بلدية بني صاف، أي حرج في كراء ملعب شاطئ البئر لإقامة معرض تجاري “الخيمة العملاقة”، حارما شباب بني صاف من مرفق رياضي هو متنفس لهم، في مدينة ارتفعت فيها معدلات الجريمة والانتحار والاستهلاك الواسع للمخدرات في أوساط الشباب. مع العلم أن قرار كراء الملعب جاء بعد تنقل كل من مدير الشباب والرياضة ورئيس الدائرة، وبعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي ونشطاء رياضيين إلى الملعب المذكور، من أجل دراسة إمكانية تهيئته بالعشب الاصطناعي على غرار باقي الملاعب الجوارية، وهو ما يفوّت على سكان الحي فرصة الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي.