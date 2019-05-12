لا حديث هذه الأيام في دائرة سبدو، جنوب ولاية تلمسان، سوى عن الاختفاء المستمر لرئيس الدائرة الذي تضاربت المعلومات بشأنه كثيرا، حيث تذكر مصادر أنه قدّم استقالته أو أحيل على التقاعد في حين قيل إنه في عطلة مرضية. المهم أن اختفاءه جعل المواطنين يشبّهون الأمر بهروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأطلقوا عبارة “بن علي سبدو هرب”. ويعود هذا الاختفاء إلى المشاكل الكثيرة التي أعقبت الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث يتحمل مسؤولية الأحداث العنيفة التي حدثت بسبب التجاوزات التي عرفتها القائمة.