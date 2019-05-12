ينتظر سكان بلديات الأغواط، خاصة تلك التي عرفت احتجاجات كبيرة، كبلديات الغيشة والحاج المشري وعين سيدي علي وقصر الحيران وسيدي مخلوف... خرجات والي الولاية الجديد للاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم التي رفعوها، والتي جرّت بعضهم إلى أروقة العدالة رغم مشروعيتها - للتكفل بها، مع الإشارة أن الوالي الجديد كانت له ثلاث خرجات منذ تعيينه، ببلدية الأغواط، مقر الولاية، اثنان بمناسبتي عيد العمال ومجازر الثامن ماي وخرجة ثالثة كانت لمركز استخراج الوثائق البيومترية.