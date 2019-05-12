أعلنت وزارة التجارة أنها ستشرع في المتابعة القضائية ضد المتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار.

وأوضح وزير التجارة سعيد جلاب، في اجتماع له مع مدراء مركزيين و ولائيين، أن إجراء عمليات الرقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن، كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.