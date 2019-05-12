تمكنت مفرزة الجيش الوطني الشعبي من التعرف على هوية أحد الإرهابيين اللذان تم القضاء عليهما، أمس السبت، ببلدية دلس ولاية بومرداس، إذ يتعلق الأمر بالمسمى "مسرور رشيد" المكنى "خطاب" الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، في حين لا تزال عملية التعرف على هوية الإرهابي الثاني جارية، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، أنه "تبعا للعملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، قرب بلدية دلس، ولاية بومرداس، والتي مكّنت من القضاء على إرهابيين، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية، تمّ التعرف على هوية أحد هذين المجرمين، إذ يتعلق الأمر بالمسمى "مسرور رشيد" المكنى "خطاب" الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، في حين لا تزال عملية التعرف على هوية الإرهابي الثاني جارية.



وفي سياق متصل، في عملية البحث والتمشيط بمنطقة واد القصب، ولاية عين الدفلى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي سبعة مخابئ للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ونظارة ميدان وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى.



وأضاف البيان،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست وبرج باجي مختار، 08 منقبين عن الذهب بحوزتهم معدات للتنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بأم البواقي، شخصين ضُبط لديهما كمية من الذخيرة 1500 خرطوشة.



ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان و14 مهاجرا آخر بتمنراست.