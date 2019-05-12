توفي 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و50 سنة ، فيما أصيب رابع في الـ 19 من العمر بجروح خطيرة في 3 حوادث متفرقة وقعت، مساء أمس السبت بولاية باتنة حسبما أستفيد اليوم الأحد من المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول حسان يحيى الشريف.

وحسب المصدر، خلف الحادث الأول، وفاة كهل في الـ 50 من العمر بعين المكان في حادث اصطدام مركبة سياحية كان على متنها الضحية بشاحنة على الطريق الولائي رقم 165 ببلدية بومية وإصابة مرافقه البالغ من العمر 19 سنة بجروح خطيرة.

أما الحادث الثاني فخلف وفاة شخص في الـ 40 من العمر بعين المكان بعد أن اصطدمت دراجته النارية بمركبة سياحية بالمكان المسمى بسكارة ببلدية قيقبة.

وتم فتح تحقيقات من طرف الجهات المخولة قانونيا لتحديد أسباب وملابسات هذه الحوادث يضيف ذات المصدر.