أصيبت 18 طالبة تتراوح أعمارهن بين 19 و28 سنة بالإقامة الجامعية 2000 سرير إناث بحملة 1 بمدينة باتنة بتسمم غذائي جماعي ليلة أمس السبت إلى الأحد نقلن إثره إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بعاصمة الولاية.

أوضحت المكلفة بالإعلام بمديرية الصحة والسكان ياسمين عجرود لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "16 طالبة غادرن المستشفى بعدما تلقين العلاج اللازم فيما تبقى اثنتان حاليا تحت المراقبة الطبية" مردفة بأن "التحقيق الوبائي ما يزال جاريا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التسمم".

من جهته، صرح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم الأول حسان يحيى الشريف أن "مصالح الوحدة الثانوية مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد لإسعاف وإجلاء طالبات جامعيات من الإقامة الجامعية 2000 سرير إناث حملة 1 أصبن بتسمم غذائي تسبب لهن في آلام بالبطن وتقيئ".

وذكر المصدر بأن "أعوان الحماية المدنية قدموا الإسعافات الأولية لـ 12 طالبة بعين المكان قبل نقلهن إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بمدينة باتنة. فيما تم نقل البقية على متن سيارة الإسعاف التابعة للإقامة إلى ذات المؤسسة الصحية.