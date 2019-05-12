توفي الحاج عبد القادر بولنوار الذي يعد أكبر معمر بمدينة تيغنيف (ولاية معسكر) عن عمر ناهز 105 سنة، حسبما علم اليوم الأحد لدى أحد أبنائه.

وتوفي الحاج عبد القادر بولنوار المولود بمدينة تيغنيف سنة 1914 أمس السبت، بمسكنه العائلي وسط أبنائه وأحفاده وجيرانه بعد وعكة صحية ألزمته الفراش خلال الفترة الأخيرة و منعته من أداء صلاة التراويح في المسجد مثلما اعتاد عليه حتى السنة الماضية، حسبما أبرز ابنه.

وأشار ذات المتحدث، الى أن والده الذي اشتعل بإحدى التعاونيات الفلاحية ببلدية تيغنيف قبل أن يحال على التقاعد عاش كل حياته بمسقط رأسه ورزق من زوجته التي توفيت منذ قرابة 18 سنة عدد من الأولاد والبنات توفي بعضهم وبقي منهم 3 أولاد و بنتين بقوا ملازمين له حتى أخر أيامه.