نطقت محكمة ميلة الابتدائية صباح اليوم الأحد، بالحكم في حق المدون بوجدون يوسف المتهم بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية المخلوع، يقضي بتغرميه بـ 10 ملايين سنتيم، مع 5 ملايين سنتيم نافذة،.

وكان المدون يوجدون قد نشر على صفحته في "الفايسبوك"، منشورا حول الرئيس السابق بوتفليقة عند انطلاق الحراك الشعبي، وقد تولى الدفاع عن المدون عدد من المحامين تطوعا وتضامنا معه، إيمانا منهم أن القضية تدخل في إطار حرية التعبير الممولة قانونا.

ويبقى أمام يوجدون وهيئة دفاعه الحق في الاستئناف طبقا للقانون.