تضاعفت مداخيل الصادرات خارج المحروقات بولاية وهران خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بأزيد من ثلاث مرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسبما علم لدى مديرية التجارة.

وقد بلغت قيمة هذه الصادرات خلال الفترة المذكورة أزيد من 115 مليون دولار أمريكي وحوالي 2.5 مليون أورو مقابل 31 مليون دولار أمريكي و 2.3 مليون أورو خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويرجع تضاعف مداخيل الصادرات خارج المحروقات الى ارتفاع حجم المواد المصدرة التي انتقلت من 216.7 مليون طن في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2018 إلى 516.7 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية، استنادا لإحصائيات ذات الهيئة.

وشملت هذه الصادرات التي تمت عبر ميناء وهران: السكر، التمور، السمك المجمد، بقايا الورق، بقايا البلاستيك، الهياكل الحديدية، الأحماض، المرغارين، الجبس، غاز الهليوم، حبيبات اليوريا والأمونياك، الجلود، الرخام، الصوف، أواني بلاستيكية، أدوات منزلية وحديد الخرسانة وغيرها.

وتم تصدير هذه السلع إلى المنطقة العربية (تونس ولبنان وموريتانيا وقطر) ودول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وبولونيا) وكذا دول إفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والأرجنتين والصين وتركيا.