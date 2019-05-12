تقرر توقيف النشاط ل "بضعة أيام" بوحدة إنتاج الأمونياك بمصنع مركب مخصبات الجزائر فرتيال (أسميدال سابقا) عنابة و ذلك عقب حادث انفجار الغاز الذي نجم عنه حريق أمس السبت بهذه الوحدة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد المدير بالنيابة لمصنع "فرتيال-عنابة"، عبد الغني لوريسي.

و أوضح نفس المصدر أن "هذا التوقف سيسمح بتقييم الخسائر المادية التي شملت الكوابل التي تضررت بفعل تسرب غازات مستخلصة من بينها الهيدروجين" مشيرا إلى أن "فريقا للتحقيق يضم خبراء قد تم تنصيبه على مستوى وحدة الأمونياك لتعزيز الجانب الأمني ضمن نظام مناجمنت-نوعية-بيئة و نظافة المؤسسة".

و صرح السيد لوريسي كذلك بأن "وحدة الأمونياك تتوفر على نظام للمراقبة الآلية (الأوتوماتيكية) الذي قام بالوقف الآلي لسلسلة الإنتاج فور وقوع الانفجار".

للتذكير كان عامل يبلغ من العمر 36 سنة قد أصيب بحروق من الدرجة الثانية فيما تضررت تجهيزات بسبب الحريق الذي نشب بعد ظهر أمس السبت بمركب مخصبات الجزائر فرتيال بعنابة بفعل تسرب غازات مستخلصة.

و قد تم التحكم في الحريق في ظرف ساعتين في إطار عملية إسعاف تم لأجلها تسخير 4 شاحنات مضادة للحرائق و 5 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية و 36 عنصرا للحماية المدنية تحت إشراف 5 ضباط.

و تشغل شركة فرتيال 500 عامل و تضم أربع وحدات من بينها وحدة إنتاج النيترات و الأمونياك التي تنتج في المتوسط ما بين 960 طن و 1000 طن يوميا من الأمونياك, حسب ما تمت الإشارة إليه.