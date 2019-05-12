تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الأحد، من القضاء على إرهابي بمنطقة يعكوران بولاية تيزي وزو مع استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الـوطني.

و أوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 12 ماي 2019، إثر نصب كمين بمنطقة الزرايب بالقرب من إعكورن بعزازقة، ولاية تيزي وزو من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف ومخزني (02) ذخيرة ونظارة ميدان".

و أضاف ذات البيان أن "هذه العملية تأتي في سياق العمليات المتواصلة التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".