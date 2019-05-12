تم استلام اليوم الأحد بميناء العاصمة قطار الأنفاق التاسع لتدعيم شبكة مترو الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان مؤسسة مترو الجزائر.

و جاء في ذات البيان "تعلم وزارة الأشغال العمومية والنقل و مؤسسة مترو الجزائر مستعملي مترو الجزائر عن استلام تاسع (9) قطار للأنفاق بميناء الجزائر و هذا لتدعيم شبكة قطارات مترو الجزائر".

و سيتم استلام القطارات الثلاث المتبقية من أصل الاثني عشر (12) قطارا المبرمجة في إطار هذه العملية بمعدل قطار كل شهر, حسب نفس المصدر.

للتذكير, تعتزم مؤسسة مترو الجزائر تدعيم أسطولها بأثني عشر (12) قطارا مصنعة بإسبانيا من طرف شركة "كاف" في إطار توسعة الخط 1 من مترو الجزائر و هذا استجابة لطلب النقل في العاصمة.