أفادت الأمانة العامة لحزب العمال اليوم الأحد 12 ماي أن محامي الأمينة العامة للحزب لويزة حنون استطاعوا زيارتها اليوم في سجن الحراش بالعاصمة، أين تتواجد منذ التاسع من الشهر الجاري.

وأفاد نفس المصدر أن لويزة حنون قامت بإستئناف قرار المحكمة العسكرية للبليدة 24 ساعة بعد اعتقالها و أن الطعن سيتم دراسته في الجلسة المبرمجة يوم 20 ماي.

كما أفاد محامو الأمينة العامة لحزب العمال في بيان لهم نشروه على الصفحة الرسمية لموكلتهم لويزة حنون على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنها تتمتع بمعنويات عالية و أنها لا تعاني من أي تأنيب للضمير فيما يخص تصرفاتها كمسؤولة للحزب أو كمواطنة.

و تقدمت لويزة حنون بالشكر و العرفان إلى جميع من ساندها في هذا الظرف منهم الأحزاب السياسية، المنظمات النقابية، الشخصيات الوطنية، المحامون، الصحافيون الطلبة و كل المواطنين و المواطنات الذين عبروا عن مساندتهم لها و طالبوا بإطلاق سراحها.