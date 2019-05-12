أفادت الأمانة العامة لحزب العمال اليوم الأحد 12 ماي أن محاموا الأمينة العامة للحزب لويزة حنون استطاعوا زيارتها اليوم في سجن الحراش بالعاصمة، أين تتواجد منذ التاسع من الشهر الجاري.

و أفاد نفس المصدر أن لويزة حنون قامت بإستئناف قرارا المحكمة العسكرية للبليدة 24 ساعة بعد اعتقالها و أن الطعن سيتم دراسته في الجلسة المبرمجة يوم 20 ماي.

كما أفاد محاموا الأمينة العامة لحزب العمال في بيان لهم نشروه على الصفحة الرسمية لموكلتهم لويزة حنون على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنها تتمتع بمعنويات عالية و أنها لا تعاني من أي تأنيب للضمير فيما يخص تصرفاتها كمسئولة للحزب أو كمواطنة.

و تقدمت لويزة حنون بالشكر و العرفان إلى جميع من ساندها في هذا الظرف منهم الأحزاب السياسية، المنظمات النقابية، الشخصيات الوطنية، المحامون، الصحافيون الطلبة و كل المواطنين و المواطنات الذين عبروا عن مساندتهم لها و طالبوا بإطلاق سراحها.