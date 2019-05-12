نظم أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بباريس و ضواحيها اليوم الأحد بباريس تجمعهم ال12 للمطالبة بتغيير "سلمي" و"جذري" في الجزائر.

و التقى مئات الجزائريين بساحة ستانلينغراد في المقاطقة ال19 لباريس بدل ساحة الجمهورية التي تتم تهيئتها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصبح فضاء لعب للأطفال حيث تم تنصيب لجنة في ساحة الجمهورية لتدل الأشخاص الذين توجهوا إليها على المكان الجديد للتجمع.

و بقيت تعبئة أفراد الجالية الجزائرية على حالها, حيث رفع هؤلاء الأعلام الوطنية و لافتات كُتبت عليها شعارات مماثلة لتلك التي رفعها الجزائريون خلال مسيرات يوم الجمعة عبر ولايات الوطن.

و نرى على اللافتات التي رفعها نساء و رجال و شباب و أطفال عبارات: "كفاح واحد، و السيادة للشعب" و "النظام ارحل" و "الجزائر قبل كل شيء" و "لنتحد من اجل جزائرنا" و غيرها من الشعارات.

و بدأت ساحة ستانلينغراد تمتلئ بالمتظاهرين تدريجيا ابتداء من الساعة 15:00 (GMT+2) في هذا اليوم المشمس من شهر رمضان لتمتلئ تقريبا في حوالي 16:30.

و نُظم التجمع على شكل منتدى حيث عبر المشاركون عن وجهات نظرهم و تحاليلهم للوضع في الجزائر مطالبين بالتغيير "السلمي" و "الجذري" للنظام السياسي في الجزائر و تحرير الحقل الإعلامي و السياسي و فتح وسائل الإعلام العمومية على النقاش الحر.