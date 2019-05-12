شارك الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع فريقه في الفوز على برايتون في الجولة الأخيرة من البريميرليغ ليتوج بالدوري الإنغليزي على حساب ليفربول.

محرز صنع الهدف الثاني لإيمريك لابورت قبل أن يسجل هدف قتل اللقاء بنفسه في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب "محرز" عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام: "الأحلام أصبحت حقيقة، الحمد لله".

وأنهى مانشستر مشواره في البطولة برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

وهنأ الاتحاد الإفريقي من خلال صفحته الرسمية محرز: " مبروك محرز فوزك بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي، نتطلع لرؤيتك في كأس الأمم الأفريقية بمصر".