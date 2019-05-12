لقي شخص في العقد الثاني من عمره دقائق قبل الإفطار لنهار اليوم حتفه بمصلحة الإستعجلات بمستشفى سورر الغزلان متأثرا بجروحه نتيجة حادث مرور نجم عن دهس بعجلات جرار فلاحي.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الشاب "خ ،م"صاحب 25 سنة قد دهسه جرار عبر الطريق الولائي بقرية واد بن عياد ببلدية ريدان غرب مقر دائرة سور الغزلان ب 60 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة،دقائق قبل أذان المغرب ليحول الى استعجلات المؤسسة الإستشفائية بسور الغزلان حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها .

هذا وقد تنقلت مصالح الدرك لتفتح تحقيقا لتحديد الظروف في ملابسات الواقعة التي أدخلت سكان واد بن عياد في حزن كبير.