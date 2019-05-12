كشف بيان لخلية الإعلام والإتصال لوالي ولاية البويرة تحصلت "الخبر" على نسخة منه اليوم أن مصطفى ليماني خلال زيارته التي قادته إلى سد تلسديت الواقع ببلدية بشلول بشرق الولاية قد رصد مبلغ 400 مليار سنتيم لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لاستعمالها في التموين لعدة قطاعات الفلاحة والصناعة وبعض الخدمات، حيث تشمل هذه العملية عدة بلديات بشرق الولاية وحتى بلديات بولاية برج بوعريريج الحدودية،

وأشار البيان إلى أن كميات المياه التي ستنتجها محطة تصفية المياه تقتصد من السد والمياه الجوفية وبالتالي ستساهم بنسبة كبيرة في اقتصاد المياه وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سقي الأراضي الفلاحية، كما كشف ذات البيان أنها ستنتج أكثر من 100 ألف متر مكعب في اليوم.

وتحدث البيان ان هذه المحطة التي ستنجز على المستوى المحلي لها الأثر الإيجابي الكبير على الصحة العمومية وعلى الحفاظ على البيئة والطبقات المائية وتثمين استعمال المياه المتحركة.