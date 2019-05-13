ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بنحو طفيف، بعد استهداف 4 سفن تجارية، منها ناقلتا نفط، في المياه الاقتصادية للإمارات في منطقة الخليج، التي تحتوي على أهم شريان النفط في العالم.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، عند 71.13 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.72% عن سعر التسوية السابق، في حين تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 61.83 دولار للبرميل، بارتفاع 0.28% عن الإغلاق السابق.

وكانت 4 سفن تجارية، منها ناقلتا نفط سعوديتان، قد تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، قبالة ساحل إمارة الفجيرة، التي تطل على مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل النفط.

وجاء استهداف السفن التجارية في وقت يشهد فيه مستقبل الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية، إثر استمرار تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية.

ويتوقع محللون، أن تشهد أسواق النفط تقلبات خلال الأسبوع الجاري بعد انخفاضها نهاية الأسبوع الماضي، إثر النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.